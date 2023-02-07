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Kütahya 30 Ağustos OSB’den deprem bölgesine ihtiyaç malzemesi
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesince (OSB) temin edilen ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığı bildirildi.
KÜTAHYA 07.02.2023, 23:05
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesince (OSB) temin edilen ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığı bildirildi.
Konuyla ilgili Kütahya 30 Ağustos OSB’den yapılan açıklamada, ”30 Ağustos OSB olarak, ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaşamlarını idame ettirebilmeleri için oluşturulan yardım koridorunda OSB Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımız da saha çalışmalarına katkıda bulunmak üzere deprem bölgesinde yerini alacak. Ülkemizde yaşanan büyük felaketi, dayanışma içinde en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.