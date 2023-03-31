Koruyucu aileler iftar programında bir araya geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, aday aileler ve koruyucu aileler için iftar programı düzenledi.

2017 yılında Tavşanlı’da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) organizesi ile koruyucu aileler ile tanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gösterilen programda, koruyucu aileler ve aday aileler tanışarak güzel bir gece geçirdiler.

Gece boyunca çocuklar palyaçoların ilgisinden ve aldıkları hediyelerden çok mutlu oldular.

Her çocuğun sevgi ve güven dolu bir ailede yetişmesi gerektiğini vurgulayan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumda kalan çocuklara koruyucu aile bulmanın ve koruyucu ailelere hizmet vermenin yanında ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere de desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yasemin Çavdar, “ Çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikteydik. Tavşanlı’da derneğimiz aracılığı ile 28 çocuğumuz koruyucu aile yanında büyüyor. Çocuklarımız ile birlikte olmak aday ailelerimiz ile koruyucu ailelerimizi tanıştırmak, kaynaştırmak için bu programı düzenledik. Depremde yaşananlardan dolayı üzgünüz. Elimizden gelen yardımları oralar için ve gelen aileler için de yapıyoruz. Deprem bölgesi için 2 tır yardım gönderdik, fakat yeterli değil ve halkımızdan da bu konuda desteklerinin devamını diliyoruz. Elimizden gelen herşeyi yapmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz. Rabbim bizlere bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi.

Düzenlenen iftar programına Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları ve koruyucu aileler ile çocukları katıldı.