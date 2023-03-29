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Kocayayla geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalara geçit vermedi
Kütahya’nın Domaniç ilçesi, Domaniç İnegöl bağlantı yolu, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle öğleye kadar ağır vasıtalara geçit vermedi.
KÜTAHYA 29.03.2023, 14:33
Kütahya’nın Domaniç ilçesi, Domaniç İnegöl bağlantı yolu, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle öğleye kadar ağır vasıtalara geçit vermedi.
Karayollarının yoğun çalışması sonucu trafiğe açılan yolda çok sayıda araç yolda kaldı.
Zincirsiz araçların kayması sonucu zaman zaman durma noktasına gelen yolda kar ve sis nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.