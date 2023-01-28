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Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
KÜTAHYA 28.01.2023, 05:07
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, yılın ilk kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.