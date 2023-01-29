Kar yağdı, Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde vatandaşlar kar yağışı sonrası Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu. Mesire alanlarına ve restoranlara giden vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Domaniç Dağları’nı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, Kütahya, Bursa ve Bilecik geçit yolu olan bin 500 rakımlı Domaniç Koca Yayla’da dağa çıkarak gönüllerince eğlendi. Yüzlerce aracın yol kenarında durarak mesire alanlarına ve restoranlara gitmesi yöre esnafını sevindirdi. Araçların yolu daraltması ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Jandarma sık sık kazalara karşı halkı uyarırken, karayolları ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.