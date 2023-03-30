İbrahim Çatladan: "Kütahya’da 11 bin 500 ton atık ekonomiye kazandırıldı"

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, Kütahya’da sıfır atık projesinin başladığı tarihten bu güne kadar yaklaşık 11 bin 500 ton atık kaynağında ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Sıfır Atık projesi çerçevesinde Kütahya özelinde bin 385 kamu kurum kuruluş, işyeri ve 28 İl, İlçe ve Belde belediye sıfır atık projesi çerçevesinde sıfır atık bilgi sistemi uygulamasına dahil edildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, ”Ayrıca sıfır atık projesi çerçevesinde bin 350 kamu çalışanına tarafımızca sıfır atık eğitimi verilmiş olup, eğitim verdiğimiz kurumlardaki proje çerçevesinde koordinasyonu sağlayan personeller tarafından yaklaşık 81 bin 411 kendi kurum çalışanlarına sıfır atık eğitimi verilmiştir. İl Müdürlüğümüz personellerince, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi kreş, anaokulları, ilk ve orta öğretim okullarında ayrıca Dumlupınar üniversitemizde sıfır atık projesinin önemi anlamı ve üzerimize düşen yükümlülükler çerçevesinde 4 bin 500 öğrencimize eğitimler verilmiştir. 30 Mart 2023 tarihi itibarı ile kamu kurum kuruluş ve işletmelere toplamda 910 temel seviyede sıfır atık belgesi düzenlenmiştir” dedi.

“14 mobil atık getirme merkezi”

Bakanlığın hibe desteği ile satın alınan 14 adet mobil atık getirme merkezinin Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından il merkezinde muhtelif yerlere yerleştirilerek halkın hizmetine sunulduğuna dikkat çeken İl Müdürü Çatladan, ”Bakanlığımızın hibe desteği ile Dumlupınar Üniversitesi tarafından 3 adet kompost makinası alınarak üniversitemizin hizmete sunulmuştur. Sıfır Atık projesinin başladığı tarihten günümüze yaklaşık 11 bin 500 ton atık kaynağında ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmiş ve ekonomiye kazandırılmıştır. Bu sayede yaklaşık 45 bin adet Ağaç kurtarılmış, yaklaşık 29 bin metreküp Atık Depolama Alanından tasarruf sağlanmış, 75 bin metreküp su tasarrufu edilmiş ve bin 112 ton sera gazı salınımı önlenmiştir. Sıfır Atık Projesi ile ilimizde mavi bir gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa örnek teşkil edecek “yaşanabilir çevre ve şehirlere” sahip olmak için özel sektör ve kamu kuruluşlarımızla birlikte büyük bir özveri ile çalışmalara devam edilecektir” ifadelerine yer verdi