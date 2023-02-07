Hisarcık’tan iki yardım tırı deprem bölgesine yola çıktı

Hisarcık Belediyesince Kahramanmaraş merkezli depremler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç malzemesi dolu 2 tır, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kampanyada toplanan ihtiyaç malzemeleri, belediye personeli, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar tarafından paketlenerek tırlara yüklendi. Yardım tırları Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından dualar eşliğinde Hatay’a gitmek üzere uğurlandı.

Kampanyanın devam ettiği belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yardımların AFAD ile koordineli bir şekilde depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Başkan Çalışkan, ”2 yardım aracımız yola çıktı. 3. aracımızı hazırlıyoruz. Depremzedeler için seferber olan kıymetli halkımıza, Belediye ve Kaymakamlık personellerimize, Kızılay gönüllülerimize, merkez ve köy muhtarlarımıza, ilçemiz gençlerine teşekkür ediyorum. Yardım toplamaya tüm hızıyla devam edeceğiz. Rabbim depremden etkilenen bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.