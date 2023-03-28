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Hisarcık’ta Belediye Zabıtasından Ramazan denetimleri

HİSARCIK’TA BELEDİYE ZABITASINDAN RAMAZAN DENETİMLERİ

KÜTAHYA 28.03.2023, 06:32
Hisarcık’ta Belediye Zabıtasından Ramazan denetimleri

Hisarcık Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların Ramazan ayında daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Belediyesi Zabıta ekipleri fırın, market ve üretim yerlerinde hijyen, gramaj, etiket ve fiyat kontrolleri yaparak, işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.

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