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Hisarcık’ta Belediye Zabıtasından Ramazan denetimleri
HİSARCIK’TA BELEDİYE ZABITASINDAN RAMAZAN DENETİMLERİ
KÜTAHYA 28.03.2023, 06:32
Hisarcık Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların Ramazan ayında daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğü bildirildi.
Belediyesi Zabıta ekipleri fırın, market ve üretim yerlerinde hijyen, gramaj, etiket ve fiyat kontrolleri yaparak, işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.