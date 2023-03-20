Hisarcıklı şehit asker Yüksel Arık’ın adı okulda yaşatılacak

1999 yılında İzmir’in Bayındır ilçesinde silahlı kaza sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Yüksel Arık’ın ismi Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde yaşatılacak.

Şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık’ın adının Kaymakamlığın talebiyle Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesine verilmesi nedeniyle Yüksel Arık’ı anma ve okulun isim değişikliği töreni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, şehidin ailesi katıldı. Törende İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından Kur’an-ı Kerim ve dua okundu, davetlilere helva dağıtıldı.