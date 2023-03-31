Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde ebru sanatı etkinliği

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde 10. sınıf öğrencilerine yönelik ebru sanatı etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar öncülüğünde yapılan Ebru Sanatı etkinliğine 10. sınıfta eğitim gören 34 öğrenci katıldı.

10. sınıf tarih dersi konularında geçen ebru sanatının özel alınan malzemelerden ve belli bir deneyimden sonra yapılabilen bir sanat olduğunu söyleyen Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar,” Bu nedenle öğrencilerimizin gündelik yaptığı resim çalışmalarının arasında yer almamaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenme yöntemiyle işlenen ebru sanatı konusu, öğrencilerimiz için ilk deneyim ve tecrübe olmuştur. Bu yönüyle de takdir toplayan ebru sanatı etkinliği öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgi yapıldı. Yapılan etkinliğin ardından, öğrencilerimizin çalışmaları okul girişinde sergilendi” dedi.

“Ebru Sanatı”

Ebru, içine sığır ödü katılmış, suda erimeyen ve kağıda zarar vermeyen, toprak boyaların, gül dalı çubuklara sarılan at kuyruğu kılı fırçalarla, yoğunlaştırılmış su üzerine serpilmesiyle elde edilen ve kâğıda aktarılmasıyla sonuçlanan bir kağıt bezeme sanatıdır.