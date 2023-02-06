Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta sabah saat 04:17’da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölen bin 762 kişinin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin de yer aldığı öğrenildi.

Bilgili’nin enkazdan ağır yaralı olarak çıkartıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Müftü Bilgili’nin biyografisi

"1967 yılında Kütahya Gediz ilçesine bağlı Altıntaş köyünde doğdu. İlkokulu Altıntaş’ta tamamladı. Gediz İmam-Hatip Lisesi’nden 1985, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 1991’de Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi’nde açılan Müftülük-Vaizlik kursunu başarıyla bitirerek, Haziran 1992’de Artvin-Hopa Vaizi olarak atandı.

1995’te itibaren sırasıyla Artvin-Ardanuç ve Kayseri-Tomarza İlçe Müftülüğüne atandı.Hollanda Rotterdam Başkonsolosluğu çalışma bölgesi Huizen Selimiye Camii’nde İmam-Hatip olarak görev yaptı.Yurt dışı dönüşü 2003’te Muğla-Ula, Ağustos 2008’de Fethiye, Temmuz 2012’de Bahçelievler İlçe Müftülüğüne, Mayıs 2018’de ise Tokat İl Müftülüğüne atandı. Tokat İl Müftüsü olarak görev yapmakta iken son yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile 2 Haziran 2020 tarihinde Hatay İl Müftülüğü görevine getirilen Bilgili, evli ve beş çocuk babası olup, Arapça ve Flamanca (Hollanda) bilmektedir."