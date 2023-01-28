Hamsi bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü

Havaların soğuması sonucu Karadeniz’de hamsi avında artış yaşanırken, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir hafta önce 50-60 TL’den satılan hamsini fiyatı 30 TL’ye kadar geriledi.

Tezgahlarda hamsi bolluğu balıkçı ve vatandaşların yüzünü de güldürdü. Balık satıcısı Hüseyin Coşar, havaların soğuması sonucu bollaşan hamsinin kilosunun 60 TL’den 30 TL’ye kadar düştüğünü, fiyatı gerileyen hamsiye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.