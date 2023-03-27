Germiyan Kampüsü Kavşağı’na akıllı sistem

Kütahya Afyonkarahisar çevre yolunda, Zafertepe Mahallesine giriş ve Germiyan Kampüsü girişindeki kavşakta yaşanan sorunlar çözüme kavuşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen ekiple birlikte açıklamada bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrin en büyük sorununa çözüm bulmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Işık, şehrin en önemli sorunları arasında yer alan Zafertepe Mahallesi kavşağı ile Germiyan Kampüsü Kavşağının hemzemin kavşak denilen akıllı kavşak sistemi ile yenileneceğini ifade etti.

Başkan Işık, “Uzun zamandan beri hazırlık çalışmaları devam eden, şehrimizin de acil ihtiyaçlarından birisi olan Zafertepe ve Germiyan Kampüsü kavşaklarının son proje ihaleleri ve yapım ihaleleri tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğümüzden yetkili ekibimiz geldi ve hayırlısı ile imalatına başlıyoruz. Bugün o hayırlı iş için birlikteyiz. Karayolları ekibimiz başta olmak üzere, belediyemizin ilgili tüm çalışanlarına, emeği geçen tüm bürokratlarımıza şehrimiz adına ayrı ayır teşekkür ediyorum. Hem Zafertepe Mahallemize girişte hem de Germiyan Kampüsü girişimizde hemzemin kavşak dediğimiz akıllı kavşak yönetim sistemi ile üst ve alt geçit olmadan mevcut halinin iyileştirilmiş şekli ile çok hızlı bir imalat sürecine başladık. İnşallah çok kısa sürede imalatı tamamlanıp şehrimizin o büyük sorununa, kangren haline gelmiş sorununa çözüm bulunmuş olacak. Geçen yıl Tavşanlı çevre yolumuzdaki Yoncalı giriş kavşağını Karayolları Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile şehrimize kazandırmıştık. İnşallah bu sene de 2023 yılında, cumhuriyetimizin ilanın 100. yılında şehrimizin en büyük sorunlarından birisini de bu güzel proje ile şehrimize kazandırmış olmanın onurunu hep beraber yaşayacağız” dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ve yüklenici firma yetkilileri ise inşaat çalışmalarını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, yapılacak kavşakların Kütahya’ya hayırlı olmasını temenni ettiler.