Gedizliler deprem bölgesi için seferber oldu

Kütahya’nın Gediz Belediye tarafından başlatılan deprem bölgelerine yardım kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden biri olan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan kampanyaya Gedizliler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde olduğu gibi Gediz’de de başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar başta tarhana olmak üzere çocuk bezi, mama, kıyafet, ısıtıcı, çorap, ayakkabı, kuru bakliyat ürünleri, un ve konserveleri belediye binasında kurulan standa getirdi. Gedizli binlerce vatandaş mağdur durumdaki depremzedeler için tek yürek olurken, toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Gediz Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan malzemeler, Gediz Belediye Başkanlığı Personelleri ve AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı Teşkilatının destekleriyle yardım tırına yüklenerek, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Gediz Belediyesi önünde yapılan uğurlama törenine; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, AK Parti Gediz İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremde zarar gören vatandaşlara yardım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Biz millet ve devlet olarak el ele beraberiz.Bu şuurla yaşıyor ve yaşamaya devam ediyoruz. Büyük depremden etkilenen depremzedelerimiz için yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk yardım tırımızı bugün dualarla uğurladık. Gediz Belediyesi olarak başlattığımız yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşlarımız yardım malzemelerini Belediyemiz Beyaz Masaya teslim edebilirler. Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte sarmak için canla başla çalışacağız” dedi.

Gediz Belediyesi olarak yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, "Bütün vatandaşlarımız canla başla ellerinde ne varsa, onlar için kıymetli ne varsa deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için ihtiyaç olan malzemeleri getirmeye gayret ediyorlar. Belediye hizmet binamız içinde yardımları topluyoruz. Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bütün Gedizlileri yardım kampanyamıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yardım merkezinde çalışmalara katılan Berna Pehlivan, "Doğal bir afet yaşadık. Hepimiz zor durumdayız. Hepimiz inanılmaz üzgünüz. Gediz olarak bizim de başımızdan geçti. Bu zor zamanda birlik olmak istiyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz. üç gün boyunca devam edecek olan yardımın devamını bekliyoruz. Gediz Halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.