Gediz’den yardım tırları ve mobil tarhana aracı yola çıktı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem bölgesine dün gönderilen yardım tırının ardından bugün 2 yardım tırı ve mobil tarhana aracı deprem bölgesine uğurlandı.

Gediz’den Kahramanmaraş ve çevre illere yardım kampanyası çerçevesinde yardım tırları ve mobil tarhana aracı Gediz Belediyesi önünden hareket etti.

Gediz Belediye Başkanlığı hizmet binasında ve Gediz Kültür Merkezinde toplanan öncelikli ihtiyaç malzemeleri tırlara yüklenerek dualarla uğurlandı. Yardım tırları dışında deprem bölgesinde soğuktan etkilenen vatandaşlar için mobil tarhana araçları hazırlanarak afet bölgesine gönderildi.

Depremzedelere yoğun desteklerinden dolayı Gediz Halkına teşekkür eden Başkan Muharrem Akçadurak, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gediz olarak ilk tırın ardından 2 yardım tırımızı ve mobil tarhana çorbası dağıtım araçlarımızı daha deprem bölgesine uğurladık. Büyük depremden etkilenen depremzedelerimiz için yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım tırı sevkiyatlarımız devam edecektir. Öncelikli olarak toplanan yardım kampanyası çerçevesinde kullanılmamış giysiler Belediye Kültür Merkezine, Kullanılmamış Battaniye, Gıda Yardımı ve Nakdi Yardımlar Gediz Belediyesi Beyaz Masaya teslim edebilirler” dedi.