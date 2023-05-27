Gediz’de proje okulları belirlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında puanla öğrenci alacak, Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu olarak eğitim verecek.

Yaptıkları projelerle ve elde edilen akademik, sportif, sosyal başarılar ile Milli Eğitim Bakanlığı proje okulları başvuru sürecini başarı ile geçen Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak belirlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Cafer Ece 102 kişilik erkek öğrenci pansiyonu, kapalı spor salonu, mesleki tatbikat camisiyle 1976’dan beri Gediz’in köklü eğitim kurumlarından biri olduklarını söyledi.

Ece, “Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu olmamız ilçedeki öğrenciler için büyük bir fırsat. Son yıllarda bir çok öğrencimizi sadece mesleki alanda değil mühendislik, hemşirelik gibi alanlarda da üniversiteye yerleştirdik. Proje okulu olmamızla başarılarımızın daha da artacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.