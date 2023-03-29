Gediz depreminin yıl dönümünde helva ikramı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde depremin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gediz Belediyesi tarafından 28 Mart 1970’te yaşanan Gediz depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Ulu Camiinde Teravih namazına müteakip Mevlidi Şerif okutularak, helva ikramında bulunuldu.

Gediz’de 28 Mart 1970 tarihinde 7.2 şiddetinde deprem meydana gelmiş bin 86 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bin 260 vatandaşımızın da yaralandığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bu yıl Ramazan Ayı’na denk gelen Gediz Depreminin yıl dönümünde ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için Ulucami de Mevlidi Şerif kıraat olunarak, gelen vatandaşlarımıza helva ikramında bulunuldu. 28 Mart 1970 Gediz Depreminin 53. yıldönümünde depremde yaşamını yitirerek ebediyete intikal eden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Cenabı Allah’tan aziz Milletimize bu tür felaketleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.