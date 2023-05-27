Gediz Belediyesi Termal Tatil Köyü, bozulmayan doğallığı ile kendisine hayran bırakıyor

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından işletilen Ilıca Tatil Köyü, bozulmayan doğallığı ile kendisine hayran bırakıyor.

Gediz Ilıca’ya şifa için gelen vatandaşlar sıcak su ile eklem ağrılarına ve kireçlenmelere iyi geldiğini ve hızlı bir iyileşim sağladığını söylediler.

Ilıcalara Aqua park su oyunları merkezleri için gelen Ali İşleyen, "Burası şifalı suları, jakuzisi, tuz odaları ile cidden güzel bir yer. Hem hamam hem Aqua parkı olunca güzel bir ortam sağlanmış burada. Gediz Belediyesi’ne bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

Çam ağaçlarıyla çevrili yeşil örtüsüyle, temiz havasıyla, güzel bir tatil için Gediz Belediyesi Ilıca Termal Tatil Köyü, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.