Emet’te depremzede ailelere iftar yemeği

Deprem bölgelerinden Kütahya’nın Emet ilçesinde göç eden depremzede aileler iftarda bir araya geldi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 11 ilden gelen ailelerle iftarda buluştu. Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ailelerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Memleketlerinden uzakta Ramazan oruçlarını birlik iftarında açan depremzede aileler organizasyon için Kaymakam Çiçek ve Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.