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Emet’te depremzede ailelere iftar yemeği
EMET’TE DEPREMZEDE AİLELERE İFTAR YEMEĞİ
KÜTAHYA 25.03.2023, 10:28
Deprem bölgelerinden Kütahya’nın Emet ilçesinde göç eden depremzede aileler iftarda bir araya geldi
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 11 ilden gelen ailelerle iftarda buluştu. Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ailelerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Memleketlerinden uzakta Ramazan oruçlarını birlik iftarında açan depremzede aileler organizasyon için Kaymakam Çiçek ve Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.