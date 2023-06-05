Emet Orman İşletme Müdürlüğü İlkokul öğrencilerini ağırladı

Emet Orman İşletme Müdürlüğü öğrencilerin, çocukların ve gençlerin ormanları ve doğayı seven birer birey olarak yetişmesine katkı sağlamak ve ormancılık mesleğini anlatmak amacıyla düzenlediği etkinlikte 3 Eylül İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Emet 3 Eylül İlkokulu öğrencileri Emet Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, orman teşkilatı hakkında bilgiler aldılar, ne tür faaliyetlerin yürütüldüğünü öğrendiler ve merak ettikleri konuları sordular. Ziyarette öğrencilere, özellikle orman yangınlarında vatandaşın dikkat etmesi gerekenler ve orman yangınlarında hangi telefon numaralarıyla irtibat kuracakları konularında bilgi verildi.

Doğa, orman sevgisi konusunda heyecanlı ve istekli oldukları görülen minik misafirler, Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen küçük hediyelerle uğurlandı.