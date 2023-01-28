Emet Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerine seminer

Emet Hafızlık Kur’an Kurslarında eğitim gören 65 kız ve erkek öğrenciye Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce “Akran Zorbalığı” konulu seminer verildi.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda Emet Hafızlık Kur’an Kurslarında eğitim gören kız ve erkek 65 öğrenciye Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Psikolog Emine Biral tarafından verilen “Akran Zorbalığı” konulu seminerde kişilerin maruz kalacağı fiziksel ve psikolojik şiddet çeşitleri, korunma şekilleri, farkındalığı, aile ve öğretmenlere bildirilmesi konularına ağırlık verildi.