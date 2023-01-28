Emet Belediyesinden Akpınar Mahallesine yeni çocuk oyun parkı

Emet Belediyesince Akpınar Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni bir çocuk oyun parkı hizmete sunuldu.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalar yürüten Emet Belediyesince Akpınar Mahallesinde yapımı tamamlanan yeni çocuk oyun parkı, spor aletleri ve oturma bankları ile birlikte hizmete girdi.