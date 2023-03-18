Çanakkale Şehitleri Hisarcık’ta sabah namazında anıldı

Hisarcık İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için hatim duası yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 108. yıl dönümü nedeniyle Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşması programında din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, “Bir Hilal Uğruna Ya Rab Ne Güneşler Batıyor” isimli ilahi okundu, tesbihat yapıldı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, sabah namazının kılınmasının ardından yaptığı sohbette, şehitlerin düzenlenen programlarla her zaman anılması gerektiğini söyledi.

Müftü Akyol,” Birlik beraberliğimiz sayesinde birçok savaşta zaferler kazandık. Bunlardan biri de Çanakkale Savaşıdır. Bu savaşta 252 bin şehit verdik. Haksızlığına sessiz kalmayalım, hayatımızı, malımızı Allah’ın istediği şekilde kullanalım” dedi.

Programda Müftü Sebahattin Akyol tarafından şehitler için hatim duası yapıldı.

Programın sonunda cemaate çorba ikram edildi.