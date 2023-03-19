Belediyeden üreticiye tohum desteği

Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan 26 mahalledeki üreticilere 26 bin 337 kilogram tohum desteği sağladı.

Kütahya Belediyesi, 4 bin 20 kilogram yonca, 12 bin 250 kilogram yulaf, 5 bin 375 kilogram adi fiğ ve 4 bin 692 kilogram mısır olmak üzere toplam 26 bin 337 kilogram yem bitkisi tohumunu üreticilere dağıttı.

Tohum dağıtım töreninde üreticilere seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2023 yılı yem bitkisi tohumu dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sonradan mahalle olmuş ama hala tarımsal üretimi ana geçim kaynağı olarak sürdüren mahallelerimize, Belediyemizin ayni ve nakdi desteklerini sürdürüyoruz. İlk desteğimiz 2020 yılındaki pandemi sürecinde oldu. O zaman bu alan çalışmayan atıl bir seraydı. Hemen buranın sebze fidesi üretimiyle ilgili o dönem göreve gelir gelmez başlamıştık ve 250 bine yakın sebze fidemizi yine Tarım İl Müdürlüğümüz kayıtlarında Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan çiftçilerimize dağıttık. Allah razı olsun onlar da üretti. Pandemide herkesin ele baktığı bir dönemde onlar ele bakmadılar, tam tersi o ele bakan gıda desteği bekleyen insanımıza yardımcı oldular. Daha sonra 2021 yılında biraz piyasa oturdu, çiftçilerimizin bir talebi gelmedi. 2022 yılında desteklerin yem bitkisi tohumu şeklinde verilmesiyle ilgili gelen talep doğrultusunda meclisimizin aldığı karar gereğince geçen yıl hepinizin bildiği gibi Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer alan çiftçilerimize tohum desteği yaptık, birlikte hasatlara gittik. Allah hepsinden razı olsun, hepsi ürettiler, bu ülkeyi ve bu toplumu başka ülkelerin eline baktırmadılar. Vatandaşımızı doyurdular, hayvanlarımızı doyurdular, süt, et ve yumurta olarak bize geri döndü. Bu sene de yine aynı şekilde yem bitkisi tohumu desteğimizi meclisimizden aldığımız kararla sürdürme yönünde bir irade ortaya koyduk. Bu kapsamda, 4 bin 20 kilogram yonca, 12 bin 250 kilogram yulaf, 5 bin 375 kilogram adi fiğ ve 4 bin 692 kilogram mısır olmak üzere toplam 26 bin 337 kilogram, yani yaklaşık 2 tır yem bitkisi tohumunu bugün bu törenle dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.