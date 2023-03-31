Başkan Işık: "Hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza bekliyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, iftar programlarımızın ilkinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu. Başkan Işık, “Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza bekliyoruz” dedi.

Ramazan ayının manevi havasını düzenlediği etkinliklerle yaşatan Kütahya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde verdiği ilk iftarla vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya başladı. Düzenlenen programda vatandaşlarımızla birlikte iftarını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İdrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının insanlık alemi başta olmak üzere İslam alemine ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Bildiğiniz gibi buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Ülkemizin önemli bir bölümü deprem felaketinden sonra sıkıntı çekiyor. Biz de dualarımızla, milletimizin belediyemize emanet ettiği yardımlarla elimizden gelen desteği o bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde geçen yıllarda pandemi nedeniyle ara verdiğimiz iftar yemeklerine mahallelerimizle buluşma adına bu yıl 10 farklı mahallemizde iftar vererek bu programı yapmayı planladık. İlk buradan başlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde burada bu sene hizmete açtığımız bu güzel binada, böyle hayırlı bir hizmetle programımızı başlattık. Diğer mahallelerimizde yapacağımız iftar programlarımız belediyemiz tarafından duyuruluyor. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.