Başkan Doğan, sporcu gençlerle bir araya geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Gençlik Derneği, Emetspor, Emet Gençlerbirliği, Emetborspor başkan, yönetim kurulu üyeleri, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcularla bir araya geldi.

Sohbet havasında geçen toplantıda Başkan Doğan, ilçede başta gençlik merkezi ve yeni şehir stadı olmak üzere semt sahaları ve gençlik projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlerin sorularını da tek tek cevaplayan Doğan, ilçe geneli yapılan çalışmaları da değerlendirip, hedeflerinin gençlere alt yapısı modernize edilmiş, üst yapısı ışıl ışıl, her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirebildiklerini dile getirdi. Doğan, tesislerle donatılmış, istihdam için orta ölçekli sanayi gibi yeni iş imkanları oluşturma adına yatırımlar yapılmış gelişen ve büyüyen bir ilçe oluşturmak olduğunu söyledi.