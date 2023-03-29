Başkan Doğan, Ramazan’ın coşkusu ve maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor

Ramazan ayının girmesinden bu yana her gün ikindi namazını merkez camilerde eda eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle halkına iftariyelik ikramında bulunuyor.

Mahallelerde vatandaşlarla ve çocuklarla da bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, verdiği hediyelerle çocukların Ramazan coşkusuna ortak oluyor.