Başkan Alim Işık: "4 yıldır hala beni hazmedemeyenler var"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 4 yıldır birçok mücadeleyi geride bıraktıklarını ifade etti.

Türk Mutfağı Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Alim Işık, "Belediye başkanı başarısız olsun, Kütahya batarsa batsın. Bu zihniyette olanlar vardı. Burası babamın çiftliği değil. Milletin oyu ile göreve geldik, demokratik usullerle belediye başkanı olduk. Şehrül Emin sıfatını aldık. Bundan daha büyük mutluluk olmaz bizim için. Ama bunun sorumluluğu bu şehri bir adım daha ileriye taşımaktır, biz onun için çalışıyoruz. Şehrimize değer katan birçok hemşehrimizi işte bu tür etkinlikler başta olmak üzere bir araya getirdik, birçok faaliyeti hep birlikte gerçekleştirdik. Bu da onlardan birisi. Biz sahip çıkmasak Kütahya’ya kimse dışarıdan gelip sahip çıkmaz. Kütahya’da yaşayanlar önce şehrim diyecek. ’Önce Kütahyam, önce benim belediye başkanım, benim müdürüm, benim insanım’ diyecek. Bunu söyledikten sonra birçok işi aşarız. Bu nedenle katılımınız bizim için çok değerli. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Dua ve desteklerinizi esirgemeyin. Biz gece gündüz her şeye ve herkese rağmen bu şehre adım atmaya, bir üst seviyeye çıkartmaya, değer katmaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz. Her ne kadar birçok insan iyi olmamızı istemese de, birçok insan 4 yıl geçmesine rağmen hala bu gariban Anadolu çocuğunu burada göremeye hazmedemese de ben çalışmaya devam edeceğim. Şehrimi dünya kenti yapacağım. Buna inanlar zaten bizimle birlikte. İnanmayanların da Allah yolunu açık etsin" dedi.