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Ankara’daki bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Emre Çakar Domaniç’te anıldı
13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde mevlit okutularak, mezarı başında dualarla anıldı.
KÜTAHYA 14.03.2023, 11:14
13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde mevlit okutularak, mezarı başında dualarla anıldı.
13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da otobüs beklerken düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, Karaköy camiinde mevlit okutularak, mezarı başında dualarla anıldı.
Programa Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Jandarma Komutanı Canberk Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Arif Varol, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş ve şehidin yakınları katıldı.