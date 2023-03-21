Altıntaş Zafer OSB’ye yeni kimya fabrikası

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden kimya fabrikasının kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ”İlçe Başkanımız İsmail Şafak, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Yenikaraağaç köyü muhtarımız ile birlikte, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettik. OSB’deki Kimya Fabrikası yapım aşamasında olup, en kısa zamanda tamamlanarak istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.