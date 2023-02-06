AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Hatay’a malzeme ve erzak yüklü 2 tır gönderdi

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nca, malzeme ve erzak taşıyan 2 tır Hatay’a gönderildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Deprem felaketi dolayısıyla Hatay’a göndereceğiniz yardım malzemeleri tırımız ve koordinasyon için bölgeye gidecek olan Gençlik Kolları ekibimizi İl Teşkilatımızdan uğurladık. Ülkemiz genelinde büyük etki bırakan deprem dolayısıyla gün boyu teşkilatımızda toplanan yardım malzemeleri Hatay ilimizdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına kullanılacak. Milletimize bu şuur oldukça ülkece sırtımız yere gelmeyecektir. Biz birlik olursak varız. Ülkemizin yaşadığı bu büyük deprem felaketi dolayısıyla Kütahya İl teşkilatı olarak, vatandaşlarımızla birlikte, 7’den 70’e yardım topladık. Şu ana kadar Hatay bölgesine 2 tır malzeme ve erzak gönderdik. Diğer tırlarımızın dolmasıyla birlikte bu sayı artacak. Milletimizin başı sağ olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar olsun” dedi.