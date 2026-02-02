“Berat” kelimesi; günahlardan kurtuluş, ilahi af ve temize çıkma anlamlarını taşıyor. Bu nedenle Berat Kandili, Müslümanlar için tövbe ve istiğfarın yoğunlaştığı, manevi muhasebenin ön plana çıktığı özel geceler arasında yer alıyor.

Berat Kandili 2026 hangi güne denk geliyor?

Diyanet’in resmi takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gecesi yani bu gece idrak edilecek. Kandil gecesi, pazartesiyi salıya bağlayan geceye denk geliyor.

Berat gecesinin önemi nedir?

Dini kaynaklarda Berat gecesiyle ilgili olarak, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına topluca indirilmeye başlandığına dair rivayetler yer alıyor. Bu yönüyle Berat Kandili, Kur’an’ın insanlığa sunuluş sürecinde önemli bir başlangıç olarak kabul ediliyor.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu, kandil gecesinden sonraki gündüz, yani 2 Şubat 2026 Pazartesi günü tutuluyor. Bu oruç, farz değil; nafile ibadet kapsamında değerlendiriliyor. Rivayetlerde, Berat gecesini ibadetle ihya edip ertesi gün oruç tutmanın faziletine dikkat çekiliyor.

Berat Kandili’nde hangi ibadetler yapılır?

Kandil gecelerine özgü farz ya da zorunlu bir ibadet bulunmuyor. Ancak bu mübarek geceler, kişinin kendini sorgulaması ve Allah’a yönelmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Berat Kandili’nde öne çıkan ibadetler şunlar:

Tövbe ve istiğfar etmek

Kur'an-ı Kerim okumak ve manası üzerinde tefekkür etmek

Nafile veya kaza namazı kılmak

Salavat getirmek

Sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak

Akraba ve yakınlarla ilişkileri güçlendirmek, kırgınlıkları gidermek

Berat gecesinde çekilen tesbih ve zikirler

Berat gecesinde özellikle istiğfar ve af dilemeye yönelik zikirler ön plana çıkıyor. Müminler, Allah’a şükür ve bağışlanma niyetiyle “Estağfirullah” zikrini sıkça tekrar ediyor. Zikir ve tesbihe, yapılan hatalar için samimi bir tövbe ile başlanması tavsiye ediliyor.

Diyanet’ten kandil gecelerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarında, kandil gecelerinin ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Bununla birlikte, ibadetleri sadece bu gecelere hasredip diğer zamanlarda tamamen terk etmenin doğru olmadığına dikkat çekiliyor.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır” hadisi hatırlatılarak, düzenli ve sürekli ibadetin önemine işaret ediliyor.

Sahih kaynaklarda kandil gecelerine özel belirlenmiş bir ibadet şekli bulunmadığı belirtilirken; bu gecelerde yapılan namaz, dua ve diğer salih amellerin, farz gibi görülmemesi şartıyla bidat sayılmadığı ifade ediliyor.

Manevi ve toplumsal yönüyle kandil geceleri

Kandil geceleri, camilerin dolduğu, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendiği zaman dilimleri olarak da öne çıkıyor. Bu geceler, dini ve manevi değerlerin canlı tutulmasına katkı sağlarken, kuşaklar arası kültürel aktarım açısından da önemli bir rol üstleniyor.

Ancak kandil vesilesiyle yapılan etkinliklerin dinî bir zorunluluk olarak görülmemesi, dinin temel ilkeleriyle çelişmemesi ve manevi anlamına zarar verecek uygulamalardan uzak durulması gerektiği özellikle vurgulanıyor.