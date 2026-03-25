Altın fiyatları için öngörüler 4.000 ile 6.500 dolar arasında değişirken, gümüş fiyatları da ciddi dalgalanma riski taşıyor.

2025 yılında değer kazanan altın ve gümüş, 2026’nın ilk çeyreğinde oynaklık gösterse de yükseliş trendini sürdürdü. Ancak 28 Şubat’tan itibaren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları, piyasada risk primini artırarak fiyatlamalarda oynaklığa yol açtı.

Citi Bankası

Mart sonunda 5.000 dolar, ikinci çeyrek 4.800 dolar, üçüncü çeyrek 4.400 dolar, yıl sonunda 4.200 dolar, 2027’nin ilk iki çeyreği için 4.000 dolar öngörülüyor. Gümüş: Mart sonu 120 dolar, ikinci çeyrek 90 dolar, üçüncü çeyrek 75 dolar, yıl sonu 70 dolar, 2027 ilk iki çeyreği 60 dolar.

Goldman Sachs

Altın: Mart sonunda 4.673 dolar, ikinci çeyrek 4.865 dolar, üçüncü çeyrek 5.067 dolar, yıl sonunda 5.308 dolar, 2027 ilk iki çeyreği 5.505–5.665 dolar.

ING

Mart sonunda 4.900 dolar, ikinci çeyrek 5.100 dolar, üçüncü çeyrek 5.300 dolar, yıl sonunda 5.450 dolar. Gümüş: Mart sonunda 89 dolar, ikinci çeyrek 85 dolar, üçüncü çeyrek 81 dolar, yıl sonunda 78 dolar.

JPMorgan Chase

Mart sonunda 5.100 dolar, ikinci çeyrek 5.530 dolar, üçüncü çeyrek 5.900 dolar, yıl sonunda 6.300 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 6.440–6.560 dolar. Gümüş: Mart sonunda 84 dolar, ikinci çeyrek 75 dolar, üçüncü çeyrek 80 dolar, yıl sonunda 85 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 87 dolar.

Standard Chartered

Mart sonunda 4.500 dolar, ikinci çeyrek 4.650 dolar, üçüncü çeyrek 4.850 dolar, yıl sonunda 5.150 dolar, 2027 ilk çeyrek 5.100 dolar. Gümüş: Mart sonunda 80 dolar, ikinci çeyrek 89 dolar, üçüncü çeyrek 81 dolar, yıl sonunda 66 dolar, 2027 ilk çeyrek 74 dolar.

Landesbank Baden-Wuerttemberg

Mart sonunda 5.000 dolar, ikinci ve üçüncü çeyrek 5.400 dolar, yıl sonunda 5.700 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 5.700–6.000 dolar. Gümüş: Mart sonunda 85 dolar, ikinci ve üçüncü çeyrek 85 dolar, yıl sonunda 80 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 80–75 dolar.

Julius Baer

Mart sonunda 4.750 dolar, ikinci çeyrek 4.825 dolar, üçüncü çeyrek 4.900 dolar, yıl sonunda 5.000 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 5.075–5.150 dolar. Gümüş: Mart sonunda 80 dolar, ikinci çeyrek 78,50 dolar, üçüncü çeyrek 77 dolar, yıl sonunda 75 dolar, 2027 ilk iki çeyrek 74–72,50 dolar.

Intesa Sanpaolo

Mart sonunda 4.860 dolar, ikinci çeyrek 4.500 dolar, üçüncü çeyrek 4.200 dolar, yıl sonunda 4.000 dolar, 2027 ilk çeyrek 4.000 dolar, ikinci çeyrek 4.150 dolar. Gümüş: Mart sonunda 83 dolar, ikinci çeyrek 60 dolar, üçüncü çeyrek 52 dolar, yıl sonunda 45 dolar, 2027 ilk çeyrek 45 dolar, ikinci çeyrek 48 dolar.

Küresel bankalar arasında altın fiyatları için kısa ve orta vadede farklı öngörüler bulunuyor. Bazı kurumlar savaş riskinin fiyatları yükselteceğini belirtirken, bazıları uzun vadede düşüş eğilimi öngörüyor. Gümüş tarafında ise dalgalanma ve düşüş beklentisi daha belirgin.