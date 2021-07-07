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Fanları ve oyuncu arkadaşları şokta: Genç oyuncu Daniel Mickelson hayatını kaybetti!

ABD'li model Meredith Mickelson'un oyuncu kardeşi Daniel Mickelson'un ölümü ünlü isimleri yasa boğdu. Kaia Gerber'den Paris Hilton'a, Madison Beer'dan Patrick Schwarzenegger'a pek çok isim üzüntülerini paylaşımlara döktü.

Kültür Sanat 07.07.2021, 13:55 07.07.2021, 14:02
Fanları ve oyuncu arkadaşları şokta: Genç oyuncu Daniel Mickelson hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü ABD’li model Meredith Mickelson, oyunculuk kariyerinde ilerleyen kardeşi Daniel Mickelson’un 23 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Mickelson, “Kalbim paramparça ne diyeceğimi bilemiyorum. Kardeşimi, en iyi arkadaşımı ve kalbimin öteki yarısını kaybettim. Bu dünyada senden daha fazla sevdiğim tek bir insan yok. Tanrı beni senin kardeşin olarak seçtiği için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Mickelson kardeşler.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşılmayan Mickelson’un yaşamını yitirmesi pek çok ünlü ismi de yasa boğdu.

Moda dünyasının yükselen yıldızı Kaia Gerber’den Paris Hilton’a, Madison Beer’dan Patrick Schwarzenegger’a kadar pek çok isim üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Mickelson, The Killer Clown Meets the Candy Man filmindeki rolüyle adını duyururken, son dönemde Kids Back Home isimli giyim markasını kurmuştu.

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