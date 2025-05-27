Ödemeler Kademeli Olarak Yapılacak

Küçükbaş hayvancılık kuzu/oğlak desteği kapsamında yapılacak ödemelerin, T.C. kimlik numaralarının ve vergi kimlik numaralarının son hanelerine göre iki ayrı tarihte gerçekleşeceği bildirildi. Buna göre:

T.C. kimlik numarası sonu 6 ve 8 , VKN sonu 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olan üreticilere 26 Mayıs Pazar günü saat 18.00’den itibaren ödeme yapılacak.

T.C. kimlik numarası sonu 0, 2 ve 4, VKN sonu 0, 2, 4 olan üreticilerin ödemeleri ise 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’den itibaren hesaplara geçecek.

Bu destek, ülke genelinde küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin maliyetlerini hafifletmeyi ve üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bakanlık yetkilileri, ödemelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde çiftçilerin hesaplarına ulaştırılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.