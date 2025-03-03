2024 yılı Şubat ayından 2025 yılı Şubat ayına kadar geçen bir yıllık süreçte tüketici kredileri tam 530 milyar 828 milyon TL artış gösterdi. Yılbaşından itibaren ise yasal takibe düşen kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı.

Borçlanmada Büyük Artış

BDDK’nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre, Türkiye’de toplam tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyar TL’ye ulaşırken, bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 875 milyar TL olarak kaydedildi. 2024 yılı Şubat ayında tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL seviyesindeyken, bir yıllık süreçte kredi borçları 530 milyar 828 milyon TL artış gösterdi.

En Büyük Pay İhtiyaç Kredilerinde

Tüketici kredilerinin alt kırılımlarına bakıldığında, en büyük pay 1 trilyon 492 milyar TL ile ihtiyaç kredilerine ait. Konut kredileri ise 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. 2025 yılının başından itibaren tüketici kredileri toplamda 73 milyar TL artış gösterdi. Bu veriler, vatandaşların finansal yüklerinin giderek ağırlaştığını ve borçlanmanın hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.

Batık Kredilerde Ciddi Artış

BDDK’nın 21 Şubat tarihli verilerine göre, takipteki alacaklara düşen kredi miktarında da kayda değer bir artış yaşandı. Bankaların tahsil edemediği ve yasal takibe alınan kredi miktarı toplamda 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamın 69 milyar TL’si tüketici kredilerinden, 68 milyar 902 milyon TL’si ise bireysel kredi kartlarından oluşuyor.

Ekonomideki dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları, bireylerin borçlanma eğilimlerini artırırken, bankalar da riskleri daha dikkatli yönetmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde finans sektöründe atılacak adımlar ve alınacak önlemler, kredi borçlarının seyrini belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor.