Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine ait bin koyunun bulunduğu sürü, çobanlar tarafından Sünnet Yaylası'nda otlatıldıktan sonra ağıla getirildi. Çobanlar sürüdeki 8 köpekten biri olan 'Kral' ile gebe bir koyunun olmadığını fark etti. 2 gün sonra aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, 'Kral'ı yanında kayıp koyun ve yeni doğan kuzusuyla buldu. Üç ayın ardından bu hafta yine benzer bir olay yaşandı. İş adamı Ferit Kaya'ya ait sürü çobanlar tarafından yaylaya götürüldü. Çobanlar, akşam dönüşte sürüdeki iki eşekten gebe olanının olmadığını fark etti. Bölgede yaptıkları aramada eşeği bulamayan çobanlar, yaylaya geri döndü. Çobanlar, sürüyle olan 'Kral'ın da dönmediğini fark etti. Ertesi gün koyunları yine yaylaya götüren çobanlar, 'Kral'ın sesini duyup bulunduğu yere gittiklerinde eşek ve dünyaya getirdiği yavrusuyla karşılaştı.

Çoban Azat Miroğlu, daha önce koyuna sahip çıkan Kral isimli köpeklerinin bu kez de eşeğe sahip çıkarak gerçek bir kral olduğunu ispatladığını söyledi.