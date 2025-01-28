Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., iş makinalarının sahada kesintisiz olarak çalışmalarına imkân sağlayan bakım kampanyaları ve servis hizmetleri ile, müşterilerine Komatsu sahibi olmanın ayrıcalıklarını hissettirmeye devam ediyor. Sunduğu hizmetler ile müşterilerinin güvenini kazanan Japon dünya devi Komatsu, bu anlayışla, satış sonrası makina performanslarını kusursuz seviyede tutmak ve beraberinde birçok avantajı sunmak amacıyla 3 ayrı kampanyayı, 30.06.2025 tarihine kadar uzattı.



Hidrolik Pompa Revizyon Kampanyası: Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin, Komatsu ekskavatör sahiplerine özel sunduğu orijinal hidrolik pompa revizyonu kampanyası, 30.06.2025 tarihine kadar geçerli olmayı sürdürüyor.



Motor Revizyonu Kampanyası: 30.06.2025’e kadar geçerli motor revizyonu kampanyası, orijinal parçalarıyla Komatsu iş makinalarının ömrünü uzatırken ilk günkü güç ve verimlilik korunuyor.



Komatsu Enjektör Kampanyası: Tüm Komatsu ürün gruplarında, avantajlı fiyatlarla düzenlenen ve 30.06.2025 tarihine kadar geçerli enjektör kampanyası ile iş ve maden makinalarının performansı ve verimliliği, Komatsu kalitesiyle ilk günkü gibi korunabiliyor.



Komatsu’nun yaygın servis ağı

Yaygın servis ağı ile Komatsu iş makinalarının kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği kampanyaları ile ürünlerinin arkasında duruyor, uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı, en uygun fiyatlar ve kampanyalarla sunarak müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Aktif kampanyalar hakkında detaylı bilgi edinmek için https://www.komatsu.com.tr/servis-ve-bakim-kampanyalari/ adresini ziyaret edebilirsiniz.