Zabıtadan fırın denetimi

Çayırova zabıta ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerin denetimini sıklaştırdı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işletme sahibi ve çalışanlara hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan pidelerinin gramaj kontrolü yapıldı. Ayrıca işyerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, fırın ve unlu mamullerinin yanı sıra rutin olarak yaptığı market ve pazar denetimlerini de arttırdı.