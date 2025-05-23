Olay sırasında güvenlik personeline yönelik fiziki müdahalenin yaşanması dikkat çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunun tepkisini çekti.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu grup, hukuki izne tabi olan proje sahasına zorla girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen gruptaki bazı kişiler sürgülü kapıdan atlayarak içeriye girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında bir güvenlik görevlisinin tokatlandığı ve sözlü hakaretlere maruz kaldığı kameralara yansıdı.

Şirket yetkilileri, olayın yaşandığı bölgenin resmi protokol ile güvenliği Kızılbük yetkililerine devredilmiş bir alan olduğunu ve girişin yasal mevzuatlara uygun şekilde korunduğunu açıkladı. Ayrıca olayın, grubun provokatif amaçla gerçekleştirdiği bilinçli bir eylem olduğu iddia edildi.

Görüntülerde güvenlik görevlisinin darp edilmesi ve yaşanan gerginlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılıp başlatılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan gelişmeler, kamu düzeni, çevreci eylemler ve özel mülkiyet hakları arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı.