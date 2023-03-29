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Yasaklı ırk köpek besleyen şahsa ceza
YASAKLI CİNS KÖPEKLER POLİS TARAFINDAN ALINARAK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
KIRŞEHİR 29.03.2023, 15:33
Kırşehir’de, yasaklı cins köpek besleyen bir kişiye para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan HAYDİ ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ de Dogo Argentino ve Pitbull Terrier cinsi iki yasaklı cins köpeğin beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. OSB’de depo olarak kullanılan alanda bağlı şekilde yakalanan köpekler, ekipler tarafından alınarak belediyeye ait barınağa götürüldü.
Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen M.A.’ya adli para cezası kesildi.