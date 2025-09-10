2025 yılı hasat döneminin tamamlandığını belirten Başkan Toprak; don olayları, kuraklık ve diğer küresel olumsuzluklar nedeniyle rekoltede ciddi düşüşler yaşandığını ifade etti. 2025 yılı ürün bazında çiftçi için büyük kayıplarla kapandığını söyledi. Toprak, yaptığı açıklamada; "2025 yılında Kırşehir’de arpa, buğday ve mercimek üretimi önceki yıllara göre fazla ekildi ancak istenilen verim alınamadı. Özellikle yıl boyunca devam eden iklimsel sorunlar ürün kalitesini ve miktarını olumsuz etkiledi" dedi.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına 2026 yılı için umutlarının yağışların bol olmasına bağlandığını söyleyen Toprak, "Yeni üretim sezonu öncesi kayıtlarını güncellemeyen çiftçiler, devlet desteklerinden ve tarımsal sigorta imkanlarından yararlanamayacak. Tüm üreticilerimizi en kısa sürede Ziraat Odası’na davet ediyoruz. Bütün hasatlar tamamlandı. Beklenen rekolte don olayı küresel ısınma nedeniyle büyük düşüşler yaşandı. 2025 Yılı zararla kapatıldı. 2026 Yılında beklentimiz yağışların çok olması" diye konuştu.