MYP’li Göçmen: "Türkiye’de en büyük sorun koltuk sorunu"

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, Türkiye’de en büyük sorununun koltuk sorunu olduğunu söyledi.

Partisinin Kırşehir İl Teşkilatı’nda basın toplantısı düzenleyen MYP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, "MYP, ideolojisini hayata geçirmek üzere yola çıktı. Bu seçimi hareketin başlangıç seçimi olarak görüyoruz. Çizgisinde oturmuş, daha derinliğini yaşamış ve ideolojisini paylaşacak ve tekrar buluşacağız" dedi.

Siyasetin en büyük sorununun koltuk sorunu olduğunu ifade eden Göçmen, "Türkiye’nin gidişatına göre yaşadığımız sorunların temeli koltuk sorunudur. Seçimlerde siyasi partilere ödenen ödeneklerle deprem bölgelerinde çalışma yapılabilir, esnafların Bağ-kur’u ve kredi borçları kapatılabilirdi. Seçim süreci boyunca ’hangi parti hangi ittifakla bir arada olursa şu kadar vekil alır’ hesabı yapıldı. Bizler ise insanımızın refahı ve ekonomisini düşündük, düşünmeye de devam edeceğiz. Kalben inanıyorum ki Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları Türkiye ve Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri bize gösterdi ki siyaset maalesef milleti değil, vekillerin kendini kurtarma sanatı olmuş. Bizler bu süreçte hiç duruşumuzu bozmadan çalışmalarımızı yaptık ve bundan sonra da duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.