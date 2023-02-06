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Milli Yol Partisi, deprem için birliktelik çağrısı yaptı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, deprem olduktan sonra Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte afet bölgesine hareket ederek tüm siyasi partilerin ortak noktada buluşması çağrısı yaptı.
KIRŞEHİR 06.02.2023, 12:05
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, deprem olduktan sonra Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte afet bölgesine hareket ederek tüm siyasi partilerin ortak noktada buluşması çağrısı yaptı.
Kırşehir üzerinden Kahramanmaraş’a Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen ile birlikte hareket eden Çayır, "Deprem merkezinin olduğu bölgede ciddi oranda insani yardıma ihtiyaç var. Tüm siyasi partiler, fark gözetmeksizin Kahramanmaraş için seferber olmalı" dedi.
Deprem saati sonrası kurmayları ile telefon irtibatı sağlayan ve parti teşkilatını Kahramanmaraş’a çağıran Çayır, Türkiye’de soğuk hava şartlarına rağmen duyarlı insanların olduğunu bildiğini ve devletinde gerekli destekleri afet bölgesi için seferber edeceğini belirtti.