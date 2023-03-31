Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık’tan Kırşehirlilere davet

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, partisinin alternatif olduğunu savunarak vatandaşları partisine katılmaya davet etti.

Baltalık, Atatürk ile sorunu olanın Memleket Partisi’ne gelemeyeceğini belirttiği açıklamasında, "Hep söylüyoruz, partimizin ilkeleri ve kırmızı çizgileri var. Bunlar aynı zamanda tüzüğümüzü oluşturuyor. Atatürk’ü tartıştırmayız. Atatürk ile sorunu olan bizim partimize gelmesin. Çocuk istismarı ve kadınlara şiddet konusunda tüylerimiz diken diken oluyor. Özellikle eğitimin tarikatların değil, devletin işi olduğunu düşünüyoruz. İktidar olduğumuzda çocuk istismarı ve kadınlara şiddet olayları özellikle eğileceğiz. Doğanın ranta kurban edilmesine karşıyız. Hiçbir yere rant uğruna kazma vurmayacağız" dedi.

Atatürk’ün kırmızı çizgi olduğunu savunan ve açıklayan Baltalık, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı her platformda gittiği her yerde özellikle altını çizerek belirtiyor. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Şer odakları Memleket Partisi’ni ağızlarına almadan önce, bir çift mavi gözün ışığında ve onun yolunda olduklarımızı unutmasınlar. Bizim partimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır. Ülkemizin geldiği şu noktada; ekonomi, demokrasi, özgürlük sorunlarını çözerek yeniden başlatacağız. Memleket Partisi olarak ilk defa oy kullanacak olan genç seçmenlere çok güveniyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde, şüphesiz biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz" ifadelerini kullandı.