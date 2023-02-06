Kırşehir’den Deprem Bölgesine Araç Desteği

Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Kırşehir AFAD Arama Kurtarma, UMKE, İl Özel İdaresi, Belediye ekipleri ile ambulanslar Kahramanmaraş’a hareket etti.

Sabah saatlerinde deprem bölgesine gönderilen ekiplere ek olarak Valilik koordinesinde, paletli ekskavatör, bekoloader, loader, taşıyıcı araç, arazi aracı, kamyon, bomlu kurtarıcı ve personel kamp aracı olmak üzere toplamda 40 araç, 134 personel ile birlikte afet bölgelerine destek olmak üzere yola çıktı.