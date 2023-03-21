Kırşehir’de Nevruz Coşkusu

Kırşehir’de, baharın gelişi olarak adlandırılan Nevruz bayramı coşku ile kutlandı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen Nevruz bayramı kutlamalarına Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin şiirler okuması sonrası Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Meltem Yılmaz tarafından ’Nevruz’ konulu konferans verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda şehir protokolü nevruz ateşi yakarak demir dövdü. Yakılan ve bereketi simgeleyen ateşin üzerinden atlanmasının ardından program fidan dikimi ile sona erdi.