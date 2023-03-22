Kırşehir’de Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için imza süreç başladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için Kırşehir teşkilatı sabahın erken saatinden itibaren başlatılan imza kampanyasına destek vermek için YSK seçim bürosuna akın etti.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir’de vatandaşın gösterdiği ilgi karşısında teşekkür ederek Türk Siyasi tarihinin belirleyicisinin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Baltalık, "Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza kampanyasına Kırşehirlilerden destek istemiştik vatandaşımız gerekli desteği sunmaya başladı. İmza kampanyası sabah saat 08:00 itibari ile başlayıp akşam saatlerine dek devam edecek. 27 Mart tarihine kadar Kırşehirliler Adalet Sarayına giderek genel başkanımız için imza verebilecekler" dedi.

İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi adına gerekli olan 100 bin imza için bugünden itibaren adliyede bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) birimlerine giderek imza verebilecek.