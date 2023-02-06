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Kırşehir’de deprem böyle hissedildi
Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen deprem 389 kilometre ötede yer alan Kırşehir’de evlerin avizelerini salladı.
KIRŞEHİR 06.02.2023, 12:08
Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen deprem 389 kilometre ötede yer alan Kırşehir’de evlerin avizelerini salladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 şiddetindeki deprem, Kırşehir’de de hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, depremin şiddetiyle avizeler sallandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.