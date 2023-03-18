Kırşehir’de Çanakkale şehitleri anıldı

Kırşehir’de 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen programda Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programda, şehir protokolü, siyasi temsilciler ve şehit aileleri dernekleri çelenk bırakarak şehit mezarlarında dua etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kırşehir Vali Vekili Zikri Şahin, "Anadolu kapılarının ebedi yurt olarak Türklere açıldığı Malazgirt ile başlayıp asla geçilemeyeceğini yedi düvele gösterdiğimiz Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı ile devam eden kahramanlık destanlarımız, milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığından, hür ve müstakil yaşama arzusundan vazgeçmeyeceğinin ispatı olmuştur" dedi.

Kur’an’ı Kerim okunması sonrası şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.